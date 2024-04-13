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讓日本看見台東之美 台東縣府赴日觀光推介會

2024/4/13 13:07（4/13 13:56 更新）
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台東縣政府交通及觀光發展處人員日前到日本東京舉行觀光推介活動，盼透過推介讓日本業者深入認識台東，帶動到台東旅遊的日本觀光客數。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月13日
台東縣政府交通及觀光發展處人員日前到日本東京舉行觀光推介活動，盼透過推介讓日本業者深入認識台東，帶動到台東旅遊的日本觀光客數。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年4月13日
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（中央社記者盧太城台東縣13日電）為提升日本觀光能見度，台東縣交觀處日前在東京舉行觀光推介活動，透過「台東慢漫遊」主題，向日本旅行業者介紹台東陸海空觀光旅遊特色及原民文化魅力。

這項旅遊推廣活動由交通觀光發展處長卜敏正帶隊，10日出發、昨晚返抵台東。台東縣政府今天新聞稿表示，這次台東觀光推介會有約30名日本觀旅業者出席，縣府團隊透過影片、原民歌舞表演，向日本業者介紹台東觀光特色、中央補助及台東縣加碼旅遊補助優惠，帶動到台東旅遊的日本觀光客數。

卜敏正表示，台東山海風光，原民文化、自然地景藝術及美食小吃，對日本旅客具極大吸引力，尤其國際熱氣球嘉年華、東浪嘉年華、最美星空等活動都極具觀光特色，且幾乎整年度都有豐富原民文化活動，透過推介讓日本業者深入認識台東、暢遊台東。

卜敏正表示，此行也拜訪日本最大旅行業者「日本旅行」會社，由社長小谷野悅光接待，聽取台東縣政府提供優惠方案，交換觀光意見，並贈送台東紅烏龍茶等紀念品。

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小谷野悅光表示，台東大地藝術活動、熱氣球嘉年華等都極具特色，可和日本藝文活動雙向交流，增強遊客訪台意願，也指示社方立即規畫台東遊程，盡快組團到台東旅遊。

推介活動也介紹紅烏龍茶、熱氣球牛奶餅及原民文化，並提供原民歌舞表演、服裝體驗，透過視覺、味覺、聽覺等全方位體驗方式，讓日本業者感受多元旅遊魅力，多名觀遊業者也表達將規劃相關遊程拜訪台東。（編輯：孫承武）1130413

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