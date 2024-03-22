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台東縣府赴香港宣傳山海人文之美 搶攻香港觀光客

2024/3/22 17:48
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣政府攜手旅遊業者前往香港宣傳台東山海人文之美，並提出香港、台東兩地包機優惠，鼓勵香港民眾到台東旅遊。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正20日和30家旅行業者前往香港，今天傍晚返回台東。

交觀處發布新聞稿表示，縣政府攜手觀光業者以「台東慢漫遊」為主題，向香港組團旅行社介紹台東人文特色、自然風光、在地美食等亮點及獎勵旅遊方案。並向與會業者推薦在地3天2夜行程，同時提供最新包機補助、國際觀光客獎助金方案以及台東縣政府額外加碼等旅遊補助方案，吸引更多香港旅客前往台東旅遊。

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卜敏正表示，台東的慢旅遊型態，可以讓來訪的旅客呼吸最乾淨的空氣、欣賞最天然的生態環境、體驗最有特色的觀光活動及獨特的原民文化，都是不能錯過的行程，希望透過「2024台東慢漫遊」觀光推廣活動，讓香港的旅遊業者更加認識台東。

香港旅遊業者表示，過往香港旅客大多選擇至台北或高雄等都會地區，藉由這次推介會，更認識台東觀光資源，將協助台東縣府共同行銷推廣，並相信台東也是未來香港旅客的旅遊目的地。（編輯：黃世雅）1130322

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