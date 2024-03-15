台東縣推動永續觀光計畫 招募30家旅宿業

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣政府永續觀光計畫開跑，招募30家旅宿業者加入，縣政府邀請專家到現場訪視輔導。

台東縣交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，台東縣政府將徵選30家旅宿業者，共同推動台東永續觀光，獲選業者可獲得響應低碳永續觀光-SDGS Inn工作坊、專家到業者現場訪視輔導、及投入行動方案的獎勵支持。

會從環境保護、社會責任到支持使用台東在地產品等多方面入手，支持在地業者打造獨特永續觀光體驗。

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另外，縣政府今年也持續認證特色旅宿，鼓勵業者提升服務品質，包括友善鐵人、高齡友善、寵物友善等多元認證都將成為今年的重點。同時辦理永續觀光培訓工作坊，強化觀光旅遊和旅宿優質化，提升專業服務水準，並鼓勵業者申請國際認證，讓台東永續觀光更具競爭力。

卜敏正表示，今年是台東永續觀光元年，將積極和業者攜手，朝向國際、在地化的永續觀光發展目標邁進。相信在大家共同努力下，台東永續觀光會有更精彩的未來。（編輯：郭諭儒）1130315