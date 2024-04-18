強震影響台東旅宿退房3成 業者要求中央補助同花蓮

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）0403花蓮強震，台東雖然未傳災情，但觀光受到波及，業者估旅宿退訂房逾3成，希望中央政府將台東納入和花蓮的相同補助。

台東縣觀光協會和數10名台東旅遊業者今天到縣議會召開記者會，爭取花蓮強震後振興台東旅遊比照花蓮補助。台東縣議會議長吳秀華、同時代表觀光業者的縣議員潘貴蘭及簡維國、陳志峰、古志成等多名議員參加，台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正也到場。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，0403強震後，首當其衝的是觀光業，觀光是台東主要經濟來源之一，地震後台東縣飯店及民宿建築未受影響，但地震造成交通中斷，使北部遊客來台東不易，無論是團體或是自由行旅客退訂超過3成。

李數奼說，往年這時候是即將進入觀光旺季，訂房率平均6成，目前僅剩2成，甚至影響到暑假，過去暑假有熱氣球活動，訂房率約8成，但現在接到的訂單僅約3成，顯現遊客還在觀望。

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台東縣觀光協會、旅館公會、旅行社、伴手禮、交通及餐飲業者聯合建議中央振興台東觀光，補助比照花蓮。建議自由行遊客比照2018年補助方案，每個房間補助新台幣1000元；業者部分，鼓勵旅行社帶團到台東旅遊，20人以上每團獎勵補助8000元，30人以上每團補助1萬5000元。

卜敏正表示，他要跟外界強調，這次地震台東是沒問題，但受到心理層面影響，產生遊客退房，因此台東縣政府除了和業者一起向中央爭取補助之外，也請網紅和社群到台東景點拍攝行銷「台東是ok的」；再來和業者結合一起來拍攝短影音，推銷各個景點，也會針對國旅補助方面研擬方案。（編輯：黃世雅）1130418