雲林螢火蟲季4/13開跑 攜手氣象署欣賞星光螢光輝映

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）雲林縣副縣長謝淑亞今天說，4月13日起迎接螢火蟲季，今年透過賞螢遊程結合在地特色體驗，加深民眾自然保育認知；也與中央氣象署合作首次辦理戶外觀星活動，欣賞螢光星光交輝映。

雲林縣政府農業處今天舉行雲林螢火蟲季閃亮登場記者會，螢火蟲季從4月13日開跑，各社區講解各自的賞螢遊程及特色體驗，串連在地特色產業、遊憩景點和體驗活動。

謝淑亞表示，每年約4月中旬夜晚可見螢火蟲現跡，從淺山海拔250公尺到中低海拔1500公尺都有螢火蟲棲地，4到5月推薦前往華山土石流園區、山豬湖步道、石橋山莊、竿蓁籠等賞螢據點；5到6月推薦有石壁仙谷、九芎神木、美人谷等賞螢據點。

謝淑亞說，今年螢火蟲季縣府與交通部中央氣象署合作，分別在4月25日於華山、5月27日於石壁辦理戶外觀星活動，天氣好可直接以天文望遠鏡在戶外觀星，天氣不好也有室內天文課可以學習，一同來欣賞古坑的螢光、星光及萬家燈火。

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為取得生態與經濟平衡，雲林縣府從2年前開始，結合生態專家、當地村長、社區居民規劃3處螢火蟲棲地營造，並輔導居民進行友善耕作，減少使用除草劑及農藥，其中華山村長李國和與山豬湖檳榔園地主達成協議，由志工協助除草不噴灑除草劑，共同維護環境下，可以讓在地生態更加蓬勃。

為保護螢火蟲生態環境，雲林縣農業處提醒民眾遵守「賞螢四不一要」，不干擾、不捕捉、不喧嘩、不開閃光燈，希望大家在走進大自然、體驗生態之美的同時，也能夠共同維護螢火蟲棲息地。（編輯：陳仁華）1130328