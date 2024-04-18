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大巨蛋辦演唱會露曙光 北市：1個月內確認驗證單位

2024/4/18 15:15（4/18 15:28 更新）
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圖為去年11月18日「Home Run台北大巨蛋預備賽」後散場人潮。中央社記者徐肇昌攝 112年11月18日
圖為去年11月18日「Home Run台北大巨蛋預備賽」後散場人潮。中央社記者徐肇昌攝 112年11月18日
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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北大巨蛋是否能辦演唱會受矚目，台北市政府今天表示，將在1個月內開會，討論應由哪個專業單位進行使照註記的安全驗證，完成後大巨蛋就能依相關自治條例舉辦演唱會。

大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依台北市大型群聚活動安全管理自治條例受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

台北市體育局今天赴市議會教育委員會進行工作報告，國民黨議員游淑慧詢問，根據大巨蛋使用執照注意事項第29點，若要舉辦演唱會，應由哪個單位審查驗證逃生避難安全。

體育局長王泓翔說，台灣目前有2個單位可以執行驗證，包含台灣建築中心及消防安全中心基金會，大巨蛋取得使照前已通過台建中心驗證，仍會開會討論是否符合使照註記第29點的要求。

游淑慧質疑，若沒通過安全驗證，大巨蛋做任何用途都不行，但既然已開幕使用，為何還要進行第2次驗證，難道逃生時，觀看棒球比賽與觀看演唱會的民眾會有不同逃法。

王泓翔表示，大巨蛋有它背後的歷史脈絡，但體育局將負起責任，在一個月內召集建管處、消防局、遠雄及台建中心等相關單位，討論應由誰進行使照註記第29點的驗證，完成後大巨蛋就能依據「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」舉辦演唱會。

台北市副市長李四川今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時指出，大巨蛋若要辦演唱會，屬於臨時使用，所以只要符合「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，照道理來講可以舉辦。

他表示，由於大巨蛋受到各界矚目，且容納人數眾多、上看5.5萬人，市府將委託專業單位驗證，確認安全性沒問題，再開放申請舉辦演唱會。（編輯：蕭博文）1130418

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