大巨蛋頻漏水 北市體育局：經營不善最重得解約

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）大巨蛋營運至今漏水不斷，台北市體育局長王泓翔今天表示，除要求遠雄積極處理外，也會將相關缺失納入年度營運績效評估中，若評估結果為經營不善，最重可終止契約。

大巨蛋去年12月上旬舉辦亞錦賽時，就被民眾拍到室內下起小雨；今年3月初讀賣巨人軍交流賽，外野看台也被發現3個漏水點；3月底中職新賽季開打，又有部分球迷受天花板漏水影響，被換到未售票區域繼續觀賽。

王泓翔今天被媒體堵訪問及此事表示，依大巨蛋興建營運契約，自體育館正式營運次一年度起，市府每年將辦理一次營運績效評估，項目包含契約履行、配合度及滿意度、基地整體環境管理維護及設備維修情形3大項，各佔總分約3分之1。

他說明，如果績效評估連續2年都是70分以下，就視為經營不善，也構成違約條件，市府將要求限期改善，屆期改善無效則可以由融資機構暫時接管、中止部分或全部營運，最重可終止契約。

王泓翔指出，大巨蛋體育館自今年2月2日正式營運，所以今年年底就會開始啟動相關作業並組成評核小組，預計明年上半年進行第一次績效評估，會將今年所有缺失納入分數考量中。

不過，王泓翔坦言，大巨蛋要因漏水被評為經營不善「基本上不太可能」，因為漏水不僅在新建物中常見，也不影響公安，只是的確對球迷造成影響，會不斷要求遠雄積極處理、徹底解決。

至於是否能針對此缺失開罰，王泓翔說明，契約載明的缺失處理方式，是針對營運缺失規定，例如未舉辦一定比例的體育賽事等，而漏水不屬於營運缺失，因此還無法依據相關規範罰款，僅能列入績效評估中。

此外，有球迷反映，觀賽過程感覺到看台非常明顯上下晃動，擔心有安全疑慮。王泓翔回應，建物要通過一定安全審查才會拿到使照，而大巨蛋是鋼骨結構，加上看台是凸出式設計、下方無柱子，可能因此容易震動。

他說，將要求遠雄往後向活動主辦單位宣導，盡量減少跳動，避免影響到其他人。（編輯：張銘坤）1130402