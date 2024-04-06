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大巨蛋商場空調機房深夜起火 遠雄：未波及體育館無人傷亡

2024/4/6 08:56（4/7 09:41 更新）
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圖為台北大巨蛋外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）媒體報導，台北大巨蛋5日深夜11時許發生火警。遠雄說明，起火點位在台北文化體育園區商場棟的2樓空調機房，起火後不久後即撲滅，燃燒面積約1平方公尺，沒有任何人員傷亡，大巨蛋體育館也未受波及。

有關大巨蛋昨天深夜傳出火警的消息，遠雄集團副總經理楊舜欽今天凌晨1時透過文字說明，台北文化體育園區5日晚間11點多偵測到火災警報，經了解，起火點位在園區商場棟的2樓空調機房。

楊舜欽表示，起火後，保全人員第一時間立即進行滅火作業，並於晚間11時31分通報消防隊，台北市消防局獲報後，於11時36分左右抵達現場搶救，火勢在10分鐘左右立刻撲滅。

楊舜欽說明，燃燒面積約1平方公尺，沒有造成任何人員傷亡，巨蛋體育館也未受波及，至於詳細起火原因，仍有待消防局進一步調查釐清。（編輯：郭無患）1130406

#台北市消防局
#楊舜欽
#遠雄
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