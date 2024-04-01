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球迷指大巨蛋晃動劇烈 北市體育局要求遠雄了解

2024/4/1 15:50
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（中央社記者陳昱婷台北1日電）中職開幕戰在大巨蛋開打，連2天吸引逾2萬人進場，但有球迷反映，觀賽過程感覺非常明顯上下晃動，擔心有安全疑慮。台北市體育局表示，已請遠雄巨蛋公司了解並做適當處置。

中職味全龍隊昨天在台北大巨蛋對上中信兄弟，儘管賽事沒有因大雨延期，場內卻有部分位置下起小雨，受影響球迷只好換到未售票區域繼續觀賽。

不過，昨天深夜有網友在PTT發文表示，因為原本位置漏水，被換去本壘板正後方2樓看台，之後就感覺到非常明顯上下晃動，「比地震還恐怖」。

文章引發熱烈討論，許多人反映有同樣感受，「有想過如果垮了的話該怎麼跑」「3月30日那天坐118也很明顯感到晃動」「巨人交流賽就有感覺在晃」。

也有網友認為，可能跟小巨蛋場內民眾跳動會影響到周邊居民一樣，或是與鋼骨結構有關，韌性較強才會有明顯晃動，也因此更耐震。

台北市體育局表示，有關民眾反映意見，將轉知場館營運單位遠雄巨蛋公司，並請遠雄進一步了解、做適當處置。（編輯：方沛清）1130401

#中職味全龍隊
#台北市體育局
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#台北大巨蛋
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