新北規劃蓋大巨蛋 捷運旁優先選址目標容納5萬人

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（中央社記者王鴻國新北6日電）台中市將打造大型場館台中巨蛋，新北市體育局今天指出，初步規劃，新北市正尋找適當地點籌建可容納5萬人的大巨蛋，選址將優先考量捷運路線旁。

新北市長侯友宜今天出席新北市板橋第2國民運動中心興建統包工程開工典禮，他致詞時表示，台北大巨蛋吸引很多觀眾，新北市也要尋找土地興建巨蛋，新北市是大台北的中心，希望能把桃園及台北觀眾群都吸引到新北。

他接受媒體聯訪時指出，新北市的體育場館慢慢地要開放，除了運動外，還能做藝術文化的表演，目前板1、板2等幾個運動場所都蠻適合的，會與當地居民適度溝通，並讓對附近居民的影響降到最低，以便舉辦演唱會等活動。

新北市體育局表示，台中市將打造的巨蛋約可容納1萬多人，初步規劃，新北市正在尋找適當地點籌建可容納5萬人的大巨蛋，選址將優先考量捷運路線旁。

體育局表示，孵蛋前，現有場館會優先開放供藝文娛樂活動使用，除了板2（板橋第2運動場）興建、營運、移轉BOT案外，也將修改相關體育場館使用規則，讓板1（板橋第1運動場）及新莊棒球場等大型運動場，也能舉辦大型的演唱會等藝文活動。（編輯：戴光育）1130306