大巨蛋滿場現缺失 蔣萬安：嚴格要求遠雄改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）讀賣巨人交流賽讓台北大巨蛋首度滿場，台北市長蔣萬安今天說，過程中發現各項缺失，市府都在第一時間要求遠雄處理，之後也會進行包含公安、消防在內的總檢討，嚴格要求改善。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日、3日在大巨蛋登場，首日吸引3萬7890名球迷入場觀賽，改寫台灣棒球場史上單場最多觀眾人數紀錄；隔日則有3萬890人共襄盛舉，成為次高紀錄。

蔣萬安今天上午出席「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」記者會，會前接受媒體聯訪表示，大巨蛋觀眾人數迎來新高，市府對此非常重視，所以事前曾召開2次跨局處會議，嚴格要求主辦單位及遠雄落實整備。

他說，過程中發現有些缺失，包含進場動線規劃、場內漏水問題，市府都在第一時間要求遠雄緊急處理，所以昨天整個進場動線已相較第1天順暢，散場速度也在預期中。

蔣萬安指出，台北大巨蛋是BOT（民間興建營運後轉移模式）案，遠雄已開始營運及舉辦售票活動，市府將持續監督並給予各項協助，要求遠雄跟未來活動主辦單位落實事前整備工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，為此次大巨蛋使用狀況打幾分。蔣萬安回應，將先召集相關局處，針對動線、漏水甚至公安消防等各項缺失進行總檢討，一定嚴格要求遠雄該改善就改善。

此外，有致癌疑慮的蘇丹紅辣椒粉波及範圍越來越大，下架品項包含知名餐廳海底撈「血旺調味料」。蔣萬安說，衛生局已在第一時間進行相關稽查，要求在北市的下游廠商即刻回收，一但發現違規就嚴懲。（編輯：蕭博文）1130304