國際婦女節北市響應性騷新法 籲落實日常生活

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）今年國際婦女節也是性騷擾防治法新法上路日子，北市響應舉辦「台北新界線，要尊重，敢拒絕」，並舉辦課程、講座等，希望各企業或場館業者共同將性騷擾防治落實日常中。

北市社會局今天舉辦「台北新界線，要尊重，敢拒絕」活動，婦女節響應性騷新法，市長蔣萬安也率局處首長出席。

蔣萬安接受聯訪時表示，中央的性平三法通過後，北市也推出許多措施，例如與民間合作成立全國第1個性騷擾防治服務專線、修正規定使性騷擾案件處理更公平公正等；也鼓勵企業、公共場所負責人一起響應防治性騷擾的各項作為。

媒體追問日前市場處被爆出的性騷案處理進度，蔣萬安表示第一時間成立調查小組，依照相關法律調查中，有結果就會向外界報告。

蔣萬安說，此次修法特別強調公共場所主管機關及企業負責人防治性騷擾的責任；新法上路後權管的公共場所不只是平時的防治措施，若發生性騷擾事件，必須協助被害人報案通知警察機關到場處理，並且要保全證據。

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市府社會局長姚淑文說明，選在婦女節宣示性騷擾防治決心，是因為性騷擾案件的受害者有96%是女性；而依衛福部統計資料，性騷擾事件十大發生地依序為虛擬環境-科技設備、馬路、大眾運輸系統、百貨公司或賣場、休閒娛樂場所（KTV）、餐廳、辦公場所、飯店旅館、公共廁所及醫療院所。

為協助企業了解新法規定，完善場所主人責任，從3月起北市將陸續辦理8場教育訓練課程，所有企業及有興趣民眾都可報名參加，更瞭解遇到性騷擾如何求助與自我保護及性騷擾防治新法相關規定，參加網路串連活動還有機會抽到市府限量好禮。（編輯：陳仁華）1130306