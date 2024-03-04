蔣萬安射都更第8箭 海砂屋5成住戶同意即介入

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）盼加速都市更新進程，台北市長蔣萬安今天宣布射出都更第8箭「海砂屋575專案」，只要超過50%住戶有意都更，市府就介入協助意願整合，目前已有33案符合資格。

台北市都市更新處舉行「台北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」記者會，除了提供海砂屋鑑定補助，重建機制也新增公辦都更方式，只要住戶超過50%意願整合，無論基地大小都會提供建築及財務試算、協助舉辦說明會。

蔣萬安致詞表示，台北市72%建物屋齡超過30年，加上極端氣候影響，市府關注焦點不再只是市容改善，更要著重居住安全。他去年陸續推出7項都更政策，今天再射出針對海砂屋的第8箭，也是他心中最關鍵的「黃金箭」。

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他指出，海砂屋的風險不僅住戶需要面對，屋外的行人安全也會有疑慮，所以透過海砂屋575專案「列管我就幫」「過半即進場」2大核心概念，相信除目前已符合資格的33案外，還會有更多潛在海砂屋加入都更行列。

都更處說明，海砂屋575專案適用對象為「須拆除重建」的列管海砂屋，計畫分3階段，只要都更意願超過50%且尚未自辦公聽會，就可以申請；第2階段由市府聯合民間技術團隊，快速提供建築、財務草案並辦理說明會；意願調查達75%，就進入第3階段啟動公開評選，最後在住戶同意下啟動重建。（編輯：方沛清）1130304