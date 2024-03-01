殷瑋出任北市青年局長 蔣萬安：借重國際經驗

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北1日電）台北市長蔣萬安拍板由北市府發言人殷瑋出任青年局長，他表示，殷瑋學經歷與公務經驗豐富，借重其國際經驗。有議員認為，殷瑋多次嗆議員，若不受監督恐無法服眾。

台北市政府昨天宣布小內閣異動，市府顧問殷瑋將出任青年局首任局長並兼任市府發言人；環保局長吳盛忠准辭，遺缺由北市客委會主委徐世勳接任；33歲的周羿希出任客委會主委。

蔣萬安今出席「2024台北杜鵑花季X大安森林公園三十有成開幕式」記者會，接受媒體聯訪時被問及小內閣異動議題。

對此，蔣萬安指出，感謝吳盛忠在第一年穩住環保局各項業務，打下深厚基礎；殷瑋學經歷與公務經驗完整豐富，青年局是全國第一個有國際發展科的青年局，希望未來殷瑋持續推動各項青年業務，同時與國際接軌。

民進黨台北市議員何孟樺透過臉書（Facebook）發文指出，殷瑋出任台北市青年局局長、蔡畹鎣轉任青年局專門委員。她認為殷瑋身為發言人，曾為維護蔣萬安多次透過媒體向議員嗆聲，日後擔任青年局長，若不理會議會監督，不僅無法服眾，恐變市府另顆地雷。

她說，其他縣市首任青年局長多與民間青年事務有淵源，殷瑋經歷都在國民黨任職，且本來就在台北市府擔任職務，顯示蔣萬安沒用心尋人才，提醒蔣萬安別為酬庸、求快，就匆匆拍板青年局長人事。

民進黨台北市議員顏若芳在臉書發文指出，新青年局長及專門委員人選令人不敢恭維，據過去報導殷瑋在蔣萬安當選市長後，馬上有位置，連藍營自家人都不挺、罵聲連連。這段期間，殷瑋不顧府會關係，還幫忙罵監督市政的議員，出任青年局長是能帶給北市青年什麼樣價值。

她表示，蔡畹鎣從副發言人轉青年局專門委員，從出道至今就被安排妥當的人，能夠協助廣大青年朋友嗎，北市青年局是要協助青年就業等服務，但2人與青年脫鉤，是要青年期待什麼，難道民間沒有更優秀人才。

蔣萬安對此未正面回應，他指出，青年局業務非常廣，殷瑋過去也有青年培力的經驗，希望全面照顧到青年的心聲、拓展年輕朋友國際視野。

媒體提問，青年局成立是否與選戰布局有關。對此，蔣萬安表示，人事安排是整體考量，是為了順利推動市政，每個決定都不是單一因素或事件。（編輯：戴光育）1130301