與林右昌談社子島開發 蔣萬安：中央地方齊努力

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）內政部長林右昌與台北市長蔣萬安日前就社子島議題會面討論，蔣萬安今天說，他認同打造蘆社大橋及輕軌的方向，中央、地方將一起努力，讓社子島發展往前邁進。

台北市政府針對社子島開發的區段徵收計畫正由內政部審核中，林右昌今天表示，由於居民有許多反對意見，開發難以繼續走下去，且目前交通建設及配套措施仍沒有規劃，因此建議蔣萬安建設輕軌銜接五股、泰山，及連結蘆洲與社子的蘆社大橋。

蔣萬安下午視察YouBike租借狀況後接受媒體聯訪表示，首先要感謝林右昌願意與他見面溝通，當天氣氛非常融洽，並就社子島各方面議題充分交換意見，也達成2項共識，包含中央、地方一起努力讓社子島發展往前邁進，以及未來不必然需要透過公文往返進行討論。

對於社子島交通規劃，他說，與林右昌會談後已指示交通局、捷運局及地政局透過雙北合作交流平台溝通聯繫，未來會再做更細部的討論，期盼讓社子島開發進程更快速，符合當地居民期待。

媒體追問，是否贊成建設輕軌及蘆社大橋。蔣萬安表示，這與新北地區發展有關，他認為這個方向沒有問題，也希望未來中央、地方及跨縣市溝通會更有效率。（編輯：方沛清）1130229