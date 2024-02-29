更多編輯台推薦新聞：
埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次掌握

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

YouBike前30分鐘免費上路 蔣萬安視察仍無車可借

2024/2/29 11:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北29日電）台北市YouBike恢復前30分鐘免費，市長蔣萬安今天到市府周邊站點視察，3站就有一站無車可借。他表示，已指示交通局加速調度，一定會以市民感受為核心考量。

前台北市長柯文哲任內取消YouBike前30分鐘免費政策，改為前30分鐘收費新台幣5元，與公車、捷運雙向轉乘優惠5元。

蔣萬安27日宣布YouBike恢復前30分鐘免費，且為解決時常無車可借、無柱可還的現況，交通局規劃民國115年將站點增加至2000站、車輛提升至2萬7500車。

政策實施首個上班日，蔣萬安在Instagram上發文說，他上班途中經過幾個YouBike站，特別停下來看一下借車狀況，發現有些站點借不太到車，就馬上告訴交通局要加速整體調度。

蔣萬安在影片中先前往捷運象山站2號出口前視察，第一站就發現沒有車輛可以借；接著前往松仁路121巷口，這一站可借數量較多；最後到了信義廣場，則陸續有人借車、還車。

蔣萬安強調，接下來一定要以市民感受為核心考量，依據借車狀況適度調配。他將在下午前往捷運大安站5號出口，繼續視察YouBike租借情形。（編輯：張銘坤）1130229

#YouBike
#交通局
#蔣萬安
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.236