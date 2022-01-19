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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市環境影響評估審查委員會今天第9度開會討論社子島開發案環評報告書，決議通過。環保局表示，環評書通過後，台北市地政局土地開發總隊可開始推動區段徵收程序。

以下為社子島開發案大事記：

--民國59年，台北市政府公告實施陽明山轄區士林北投2地區主要計畫案，其中社子島被列為限制發展區，社子島建築須配合防洪建設才能動工，但防洪計畫未定，細部計畫也未完成法定程序。

--80年間，北市府公告實施社子島6公尺築堤都市計畫案。

--82年，北市府公告實施社子島主要計畫，基於防洪計畫限制，採較低密度使用發展及區段徵收辦理，但未符合民意，居民陳情後，細部計畫暫緩公告，社子島開發再停滯。

--85年，居民希望社子島應高強度開發，堤防高度應與市區一樣，市府委外辦理水工模型分析，評估高保護設施及防洪計畫可行性，且重新研擬社子島都市計畫案，經北市府與居民溝通，仍未達共識，社子島案停留都市計畫階段。

--91年，內政部都委會通過社子島都市計畫，但要通過防洪計畫，主要計畫才能核定實施。

--100年，北市府公告實施社子島主要計畫。

--101年，北市府啟動環評作業相關程序，包含現勘、討論開發方式、拆遷方式及時程、堤防高度等議題，

--103年3月間，北市府召開2次環評委員會審議，因填土量過高及土方來源不確定等因素，環評未通過。

--104年4月1日，北市府市長室會議提出社子島3個替選方案，包含運河社子島、生態社子島、咱ㄟ社子島。

--105年2月27日至28日，北市府舉辦生態社子島i-Voting。

--105年7月至10月31日，台北市都市設計委員會審議通過社子島開發案都市計畫，並報內政部。

--106年2月9日，社子島開發案進入二階段環評。

--107年6月26日，內政部都委會審議通過社子島開發案主要計畫。

--108年6月5日，經濟部呈報社子島開發案防洪計畫，送行政院核定。

--108年12月12日、31日，行政院核定社子島開發案防洪計畫；北市府都市計畫委員會審議社子島開發案細部計畫。

--109年4月23日，北市都委會審議通過社子島開發案細部計畫。

--111年1月19日，北市環評委員會第9度開會討論社子島開發案環評報告書，決議通過。（編輯：吳協昌）1110119