社子島開發案通過環評審查 自救會將提訴願

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）社子島開發案今天通過台北市環評委員會審查，將可開始推動區段徵收程序。社子島自救會表示，將針對環評會做成的決議向台北市政府提起訴願，若被駁回再提出行政訴訟。

台北市政府今天舉行環境影響評估審查委員會，討論士林區社子島地區開發計畫環境影響評估報告書初稿，支持開發的社子島居民權益促進會及反對社子島開發的社子島自救會兩方，在會前各自佔據市府門口兩側陳抗區發聲。

社子島居民權益促進會舉著「加速社子島開發」、「環境嚴重惡化」等旗幟，質疑社子島許多人占用他人土地、違建工廠眾多；社子島自救會則擺出「環評瑕疵、政治操作」及「解除禁建、原地改建」等看板，擔心區段徵收帶來的大規模迫遷將讓許多居民流離失所。

環評會首先由登記民眾發表意見，居民李先生表示，因為自救會提出的濕地議題，又拖延、耽誤整個社子島居民生活改善機會非常可惡，社子島環境這麼差，期盼環評委員替社子島居民爭取重生的機會。

80多歲的楊陳小姐說，市長柯文哲很沒天良，要拆居民的房子，讓她這麼老了還要出來抗議，一整年都睡不著、吃不下飯。

待登記民眾發完言後，開發單位、台北市地政局土地開發總隊表示，已針對社子島安置及弱勢照顧舉辦聽證與說明會，並放寬安置措施，同時針對爭議成立委員會個案處理，接下來會對工廠及一般民眾逐步列冊，做好拆遷補償、居住人口安置。

出席委員經內部討論通過開發案環評書，並附帶決議工程設置的污水處理廠（社子島水資源再生中心新建工程）應另案實施環境影響評估。

台北市環保局表示， 社子島開發環評書通過審查後，土開總隊可開始推動區段徵收程序，經區段徵收委員會審查、都市計畫核定後，才可以開始依據環評書進行開發。

社子島自救會會後在台北市政府大門前抗議指出，市府這項決議是不讓社子島居民好好過年，很多阿嬤聽到開發案通過環評，已經開始流眼淚，但居民沒有悲觀的權利，接下來會走訴訟來爭取權益，繼續捍衛家園。

社子島自救會委任律師郭鴻儀接受媒體聯訪表示，由於環評過程有污水處理廠未併案處理等瑕疵，將向台北市政府訴願委員會提出訴願，若被駁回，再向台北高等行政法院提起撤銷環評的行政訴訟。

郭鴻儀指出，接下來的區段徵收程序，市府將跟每個地主洽談進行協議價購，但預期這個過程會讓許多本來支持開發的人發現條件不如預期而轉向反對開發。

郭鴻儀進一步表示，協議價購結束後，在內政部土地徵收審議小組會議上，居民還是能進入發表意見，且因市府不斷表達有替代方案，預期在土地徵收計劃書審查過程中，會因缺乏必要性而被退回。（編輯：李亨山）1110119