保水鳥棲地 關渡自然保留區退場國家重要溼地接棒

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）林務局今天表示，農委會已審議通過台北市政府提案廢止關渡自然保留區，12月20日公告以國家重要濕地管理，以利適度疏伐紅樹林，藉此維持原適合水鳥棲息環境、降低洪患隱憂。

農委會林務局今天發布以上新聞指出，有關台北市政府提案廢止關渡自然保留區，農委會已於10月5日召開的「自然地景及自然紀念物審議會」中審議通過，12月20日公告廢止原依文資法劃設的自然保留區後，北市府將依濕地保育法所指認的「國家重要濕地」管理。

為何要廢止關渡自然保留區，林務局說，關渡自然保留區位在台北關渡平原的西南側，接近基隆河與淡水河的匯流處，早期主要由茳茳鹼草、蘆葦及大面積泥質灘地組成，吸引上萬水鳥停棲或渡冬，成候鳥重要棲地。

林務局並說，農委會於民國75年依文資法公告為關渡自然保留區，以「水鳥」為保育標的，而此法第86條第1項規定，自然保留區內「禁止改變或破壞其原有自然狀態」，完全禁止人為經營管理手段介入，在國內各保護區域類別中是管理最嚴格類型，僅能任其自然演替。

林務局接著說，長期自然演替下，紅樹林擴張，原泥灘地逐漸演替為草澤，進而形成大面積林澤，陸域快速擴張，也讓保育標的鷸鴴科等水鳥逐漸消失，種類少30%以上，剩樹棲型鳥類，已悖離設自然保留區目的。

林務局也獲台北市政府告知，紅樹林擴張造成基隆河朝向深槽化發展，可能掏蝕基隆河左岸的社子島堤防，若林下漂浮木過度堆積，可能阻斷通水，造成此河段水位抬升，形成洪患隱憂；綜合以上，所以提案廢止。

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林務局強調，若要維持原適合水鳥棲息的泥灘環境，須以適度疏伐紅樹林等人為介入方式經營，不適宜繼續依文資法管理；且現在已有多元保育法令工具可援用，加上關渡自然保留區同時已是經濕地保育法公告的國家級重要濕地「淡水河流域重要濕地（國家級）」的一部分，文資法在此案已完成階段性任務。

林務局補充，上述審議會也以附帶決議要求北市府承諾執行5項管理任務，包含擴大溝通說明將持續以濕地保育法銜接管理。將本區以適當法規接續管理的論述，於相關網站及場域揭露。採取防洪與環境保護兼顧的措施解決基隆河兩側侵蝕及淤塞問題。持續加強鳥類生態相監測，以確定其經營符合水鳥保育目標。未來在「淡水河流域重要濕地（國家級）保育利用計畫」，以專章研訂關渡水鳥棲地經營管理指導策略。（編輯：陳政偉）1101221