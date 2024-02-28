淡北道路北市端 居民憂壅塞盼2橋通車後再評估動工

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市今天舉辦淡北道路交通維持計畫說明會，地方希望蓋好淡江大橋與關渡新橋後再看情況。議員林延鳳則批新北拿被退的計畫來開會，北市允諾匯集意見後報給市長蔣萬安。

淡北道路已開工，民進黨籍台北市議員林延鳳日前即指出，新北市府第8次向台北市府提出交維計畫卻出現漏洞，如以單線道巷弄做配套等，台北市府審後退回卻未提質疑，還規劃以彈性上下班因應。

台北市交通局則回應，已要求新北市政府修正淡北道路交通維持計畫，後續會審慎查核，確保降低施工期間對關渡地區交通衝擊。

北市交通局今天在關渡國小針對淡北道路的交通維持計畫召開說明會，在地居民擔憂淡水塞車的情況將隨著淡北道路擴張到北市，應該要等淡江大橋、關渡新橋通車後，北市端再視車流情況動工。

林延鳳並批評，新北新工處竟然拿被北市退回的交維計畫來參加說明會，且雙方層級不對等，北市是由交通局長謝銘鴻參加，新北卻只派新工副處長，批新北「把北市當小弟」。

謝銘鴻說，會匯集大家意見並提報給市長蔣萬安，強調北市絕不是小弟，交通問題是雙北要共同面對的事，但只要不合格的計畫，北市該退件就退件。

新北市工務局發布新聞稿指出，新工處副處長鄭立輝今天代表出席，表示淡水區人口數已突破19萬人，淡北道路不僅是紓解台2線竹圍路廊的重大交通建設，也是因應未來北投士林科技園區大量科技廠進駐的交通配套。

鄭立輝指出，淡北道路台北市端的交維計畫是經過雙北市政府共同審視，並與雙北市交通局、台北市交工處、公運處、停管處、警察局等單位釐清交維施工界面，由各單位針對道路線型、標誌標線、路口號誌、分流配套、導引指示等方面，以專業評估研擬交維配套方案，各單位都相當重視，也用專業態度嚴謹面對。

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鄭立輝說，台北市交通局8次審查退件理由，主要考量台北市大度路交通繁忙，台北市政府希望以維持大度路雙向6車道的前提，進行施工工序調整，計採12階段交維施作，每一階段都涉及大度路標誌標線的調整，因此針對每一階段交維細部內容，兩市作業單位都會進行充分討論及交換意見，目前相關意見已經逐項修改完成。

鄭立輝並代表新北市政府感謝各單位及地方民意提供的寶貴意見，後續會與台北市交通局共同評估，若可行則會納入交維計畫執行，來不及在會中發言的民眾，會後仍可向相關局處提出建議。（編輯：蕭博文）1130228