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淡北道路交維計畫遭北市退回 侯友宜：持續溝通

2024/2/25 12:32
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（中央社記者王鴻國新北25日電）新北市長侯友宜今天針對淡北道路交維計畫遭台北市政府退回8次等問題表示，會跟台北市做好充分的溝通，希望在淡北道路施工過程當中，交通可以維持一定的暢通。

侯友宜今天上午主持三重區興華公園地下停車場開工動土典禮，他接受媒體聯訪時，針對民進黨台北市議員林延鳳批評新北市政府淡北道路交維計畫被北市府退回8次的問題表示，淡北道路的交維計畫，一定是雙北跟中央有專業的方式來看，目前有3條分流道，也會做好警示標誌。

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他表示，會跟台北市政府做好充分的溝通，希望在淡北道路施工過程當中，交通可以維持一定的暢通；這是一個新挑戰，會持續做好溝通。

交通局長鍾鳴時指出，興華公園地下停車場工程經費共新台幣5億餘萬元，前瞻計畫補助1億餘元，其餘由市府停管基金支應，規劃興建地上1層、地下3層的全智慧化停車場，可提供208格汽車位，預計115年2月竣工、6月啟用。（編輯：張銘坤）1130225

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