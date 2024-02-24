議員質疑淡北道路交維計畫有漏洞 北市要新北修正

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（中央社記者劉建邦台北24日電）淡北道路已開工，台北市議員林延鳳指出，新北市府第8次向台北市府提交維計畫卻出現漏洞，如以單線道巷弄做配套等，台北市府審後退回卻未提質疑，還規劃以彈性上下班因應。

台北市交通局今天對此回應，已要求新北市政府修正淡北道路交通維持計畫，後續會審慎查核，確保降低施工期間對關渡地區交通衝擊。

推動超過28年的淡北道路開工暨動土典禮在2月初舉辦，出席典禮的新北市長侯友宜提到民國118年6月30日要完工，施工期間一定做好交維計畫，有需要他與台北市協調或跟民代溝通都願意出馬。

不過，民進黨台北市議員林延鳳今天透過群組發布新聞資料指出，新北市府向台北市政府在去年底提出第8次交維計畫，依舊有漏洞，如把雙向單線道的坪頂路、大業路527巷等當交通配套，認為是惡搞，此舉恐讓當地交通更惡化。

她說，台北市府1月審查交維計畫後列舉111項意見，並退回給新北市府，卻未質疑此狀況，還要施工單位加強與當地企業溝通，規劃以彈性上下班當車輛分流措施，認為台北市府提出的解決方案，無法解決後續交通黑暗期。

林延鳳表示，新北市府去年底提交維計畫，不僅搞錯工區附近停車格、自行車道，連淡江大橋工程進度及通車後分流效益也未納入整體評估，就要用路人改走小巷或山路，這些規劃恐讓關渡交通打結。

她說，台北市府須嚴肅面對新北市府提送第8次交維計畫，若新北市府仍未改善，台北市府應評估把淡北道路的台北市端工程，等淡江大橋、關渡新橋建設完工通車後再議。

交通局對此回應，已邀新北市府在28日召開說明會向台北市民說明交維計畫，台北市府人員將說明淡北道路配套措施，並聽取民眾意見，作為後續交通改善參考。（編輯：李錫璋）1130224