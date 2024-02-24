野柳元宵神明淨港 百人創意跳水祈福漁獲豐收

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市野柳神明淨港文化祭今天在萬里區保安宮舉行，勇士帶著道具龍跳港；廟方說，儀式延續清朝末年以來，百年傳統的「水裡去、火裡來」祈福，盼可年年漁獲豐收、出航平安。

萬里區野柳保安宮新任主委陳財祿今天表示，清末為了幫觸礁沉沒的船隻祈福，由地方年輕力壯的男信徒，抬著神轎不畏天寒衝跳入海港，巡境淨港驅逐鬼怪，祈求風調雨順。

廟方說，近年增加徵求民眾勇士參與跳港，淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火等4大活動，「水裡去、火裡來」成為儀式特色，象徵消災解厄，除穢避禍，是北台灣元宵特色宗教慶典。

今年為龍年，有跳水民眾騎著充氣道具龍一起跳港，也有民眾帶著充氣的「黃色小鴨」跳港，成為亮點。

萬里區公所代理區長許明富透過新聞稿表示，民眾參與的亮點是百人跳水，今年號召200名國內外勇士跳水淨身，吸引新加坡、馬來西亞、澳洲和哥倫比亞、台灣民眾參加。年紀最大為74歲的鄭先生，已逾10次跳水經驗；年紀最小的為8歲孩童。

市長侯友宜上午參與活動致詞時表示，這項文化祭是新北市少數登錄為民俗類無形文化資產；為推廣在地新鮮漁獲也舉辦拍賣會，所得全數捐給新北市政府愛心大平台，民眾品嚐新鮮的海產又能作公益。

區公所說，和保安宮合作免費發放「千尾平安魚」，信眾也在現場準備「千碗平安湯圓」讓大家吃平安。（編輯：李錫璋）1130224