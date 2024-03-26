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侯友宜為塭仔圳領航路剪綵 自救會陳抗鄰損問題

2024/3/26 13:11
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（中央社記者高華謙新北26日電）新北市長侯友宜今天為塭仔圳「領航路」通車典禮剪綵，「新莊泰山合法房屋自救會」會長張文娟則率眾在一旁的輔大醫院急診室外陳抗，抗議塭仔圳重劃施工造成鄰損問題。

新泰塭仔圳市地重劃案「領航路」上午舉行通車典禮，包括侯友宜與藍綠多名民代出席；同一時間，「新莊泰山合法房屋自救會」會長張文娟則在場外質疑，侯友宜今天為領航路剪綵通車，但他們合法房屋連門口的路都被滅了。

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張文娟說，自1月16日起連續5天，施工單位從上午8時敲基樁到下午5時，導致新樹路5排房子跳動，甚至新樹路53巷內道路下自來水管破裂2次，直接變成危樓，柱子都迸裂且無法補強。

新北市政府地政局說，張文娟稱工程造成鄰損不是事實，工程單位日前應張文娟要求，委託公正第三方「台北市技師公會」進行損害鑑定，鑑定結果是「未發現重大結構性破壞或損裂情形」，地政局將責請施工單位持續睦鄰，並監測工區周邊建物安全。（編輯：方沛清）1130326

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