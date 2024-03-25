三峽鶯歌行動治理 新北：鶯歌環河路陸續拓寬

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（中央社記者高華謙新北25日電）新北鶯歌與三峽行動治理今天聚焦環河路拓寬與北大社區排水系統改善問題。市府說，鶯歌環河路鳶山堰抽水站旁及近甲三街處拓寬工程預計4月完成。

新北市長侯友宜今天出席鶯歌區與三峽區行動治理，與里長面對面座談。

新北市鶯歌環河路是直通桃園大溪的重要道路，針對國道3號八德交流道預計115年動工、119年完工，有里長提案，希望儘快拓寬環河路以因應未來車流。工務局表示，環河路已陸續辦理拓寬，現在正進行環河路鳶山堰抽水站旁及近甲三街處的拓寬工程，預計4月完成。

交通局也表示，八德交流道可分流大湳交流道交通負荷，未來也將視地區發展及周邊道路交通量變化，滾動檢討交通措施因應。

至於鶯歌溪公八公園人行陸橋興建進度。捷運局表示，配合捷運三鶯線工程預計於114年底完工，同時將原人行陸橋重新改建並開放，目前已完成細部設計，預計今年6月開工，併同捷運三鶯線完工啟用。

針對南鶯活動中心規劃。民政局表示，公園用地多目標使用申請及都市設計審議皆已通過，後續待建造執照申請，預計5月底完成工程發包後開工，114年3月完工。

另外，新北市美術館主體工程已完成，現正進行內部裝修工程，預計可於明年第1季開館。

三峽部分，有里長反映北大社區排水系統改善問題。水利局說，已辦理公厝圳及桃子腳分線排水改善工程分流至三鶯二橋下方排水系統，並改善下游佳園路三段145巷流路不順問題，於今年3月完工。

水利局表示，後續將在佳園路三段145巷增設抽水機組，以加快排水能力，預計在4月底進場施工；至於長期規劃，目前已規劃三峽區學勤路及樹林區佳園路三段排水系統分洪工程，並向國土署爭取預算中。

針對增設三峽生命紀念館4樓至6樓新櫃位議題。殯葬處表示，將於4月中邀公所及規劃單位會勘，研擬4樓增設櫃位方案。

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至於大義路及學成路口原車站用地已變更為公園用地。工務局表示，此處面積約5000平方公尺，後續會規劃遊戲、體健及綠美化等相關設施，提供地方更多休憩空間。

此外，三峽國光二期青年社會住宅預計於今年5月完工，將提供921戶；而提供行人及自行車道通行的三峽河長福橋改建工程，預計115年完工，未來可串連河岸高灘地景、老街及都會公園，提供休憩空間。（編輯：李錫璋）1130325