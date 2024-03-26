輔醫救命要道 新北塭仔圳「領航路」完工通車

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（中央社記者高華謙新北26日電）串聯新北市中環路、新北大道及輔大醫院的領航路今天完工，將在下午5時通車。這不僅是輔大醫院急診救命道路，也是塭仔圳重劃工程首條新闢30公尺寬道路，串連新莊與泰山。

新泰塭仔圳市地重劃案領航路今天舉行通車典禮，包括新北市長侯友宜、國民黨立委洪孟楷、國民黨新北市議長蔣根煌、民進黨籍新北市議員、輔大醫院院長黃瑞仁、輔仁大學校長藍易振等人出席。

侯友宜致詞時說，因應新莊、泰山地區人口移入與產業發展轉型，市府推動塭仔圳市地重劃案，施工1年多來克服缺工、天候影響，終於完成區內首條30公尺寬計畫道路，打通新莊、泰山交通任督二脈，可望改善過去道路狹窄交通壅塞狀況。

侯友宜說，東西向領航路寬30公尺、長1.2公里，貫通中環路（台65線快速道路）與新北大道，是輔大醫院黃金救援最重要急重症道路，也讓中正路塞車問題得到紓解；而接下來要蓋的南北向莊泰路也已在施工，未來將建五泰輕軌，與領航路構成十字路口。

侯友宜也強調，塭仔圳發展無可限量，貴子坑溪沿岸397公頃土地，其中113公頃作為公共用地，準備蓋38個公園；交通方面，塭仔圳匯聚五泰輕軌、機場捷運與捷運輔大站共3個軌道路線，也將與輔大研究如何建構大學城，讓學生享受大學生活。

黃瑞仁說，原本急診動線須經過醫院門口的貴子路，不僅小而且常塞車，現在開通領航路，將會非常方便，且輔大醫院今年1月通過重度級急救責任醫院緊急醫療能力評定，對3大重症包括急性心肌梗塞、急性腦中風及重大外傷，都要提供全年無休醫療服務，「對這些病人來說，時間就是生命」，領航路開通對緊急醫療病人來說影響深遠。

新北市政府地政局長汪禮國表示，領航路面下埋設排水箱涵及水電瓦斯等共同管線，路面劃設雙向共4個車道及機慢車專用道，限速50公里，此外，塭仔圳交通網絡也落實人本交通理念，領航路上共5個路口設置行人庇護島、行穿線退縮，保障人車安全。

汪禮國說，考量領航路是新莊、泰山交通要道，也可分擔新莊中正路車流，更有助提升地區緊急救護效率，方便民眾就醫，因此優先開通領航路，讓市民盡早使用，而塭仔圳二區的廣停三停車場也將於今年中開放啟用。（編輯：方沛清）1130326