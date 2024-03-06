詐團盜取房屋手段多 辦「地籍異動即時通」守護

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北地政局今天表示，詐欺手法推陳出新，詐團盜取房屋將讓受害民眾損失慘重。建議申辦「地籍異動即時通」服務，若不動產被申請登記，將透過簡訊或電子郵件通知，避免破財。

地政局今天發布新聞表示，新北1名詐欺通緝犯，利用民眾的消費糾紛為由，佯裝調解委員向8旬婦人騙取身分證影本；詐欺者又假冒婦人的代理人，聲請債務調解，要以房屋抵押還債，因此取得房屋移轉過戶文件。

幸被害家屬機警，緊急向地政事務所求助，並申辦「地籍異動即時通」；當詐欺通緝犯持調解書辦理房屋過戶時，婦人立即收到通知報警逮人，才避免價值約新台幣1700萬元的房子遭盜取。

地政局長汪禮國表示，詐騙案種類與手法多，民眾稍有不慎就可能落入陷阱。也有集團偽造本票向法院申請裁定及強制執行，等房屋被拍賣流標後，再佯裝是債權人身分承受；後續便拿著產權移轉證明書，到地政事務所辦理過戶，成功盜取房屋。

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地政局地籍科科長王珮榕說，申辦「地籍異動即時通」完全免費，且流程簡便。不動產所有權人可持身分證親至地政事務所臨櫃申請，也可使用自然人憑證，利用網路數位櫃台申請；或於辦理登記案件時申請，以保護財產。

王珮榕說，申請完成後，系統會即時發送建檔測試訊息，確保守護天使已上線。之後若不動產被申請登記，在地政單位「收件」及「異動完成」時，都會透過簡訊或電子郵件通知權利人，預防遭人冒名盜取。（編輯：張銘坤）1130306