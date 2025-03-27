新北114年未辦繼承不動產總價228億元 4/1起公告

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府地政局今天表示，統計114年度未辦理不動產繼承共2299人，總價值高達新台幣228億餘元。單筆最高價是新板特定區的6.7億元商業土地。4月1日起，將公告至6月30日止。

地政局今天發布新聞表示，統計新北市114年度逾期未辦理繼承登記不動產，土地1萬1617筆、建物計983棟，總價值高達新台幣228億餘元。

地政局說，其中，光板橋區就佔37.2億元，單筆價值最高的位於新板特區精華商業地段，是面積約119坪、價值6.7億元的土地。4月1日起，將由各地政事務所公告至6月30日止。

地政局地籍科科長王珮榕接受中央社記者電訪表示，不動產所有人過世後，戶政與地政系統連線清查財產，會主動以掛號信通知繼承人。高價值土地未辦理繼承，多數是等待繼承人談妥協商分配財產。

她表示，每年都會公告當年度被繼承不動產，去年單筆最高價位於新莊副都心，價值15.5億元商業區土地，與今年的新板特定區的6.7億元土地，都因捷運系統使土地價格高。

至於一般未辦繼承的不動產，多是土地價值不高、繼承人太多又位處偏遠，或繼承人在國外，繼承願意不高。

王珮榕表示，3月至6月，各地政事務所規劃行動專車，及行動服務隊，在宮廟、市場及活動中心宣導，及提供協助辦理繼承。清明節也前進公墓加強宣導。

王珮榕說，依土地法規定，自繼承開始之日起，逾1年未辦理繼承登記者，經公告3個月仍未申請，由地政機關列冊管理15年。

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她說，期間內仍可申辦繼承登記；逾15年仍未辦理所有權移轉者，將移請國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如無人申領則歸屬國庫。

王珮榕說，民法規定，子女對財產繼承的權利並無性別差異，同性婚姻配偶間，準用民法繼承編規定。人數多的繼承人，可由其中1人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以免不動產被標售。（編輯：張銘坤）1140327