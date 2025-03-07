加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

圍堵不動產交易詐騙 新北檢警地政聯防主動關懷

2025/3/7 18:11（3/7 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市地政局7日表示，對於不動產異動可疑申請案，各地政事務所人員皆會提高警覺，主動關懷申請人並提醒詐騙風險。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月7日
新北市地政局7日表示，對於不動產異動可疑申請案，各地政事務所人員皆會提高警覺，主動關懷申請人並提醒詐騙風險。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北7日電）偽冒及不動產詐騙手法日新月異，地政局今天表示，交易不動產時應提高警覺，可主動申辦「地籍異動即時通」，增添保障。新北檢警地政將聯手防詐，主動關懷可疑申請案。

新北地檢署今天發布新聞表示，為防堵近來日益猖獗的詐騙，與新北地政事務所，及市警局各分局，共同建立「預防不動產詐欺案件聯繫平台」。

新北檢檢察長郭永發今天在聯繫會報致詞表示，透過跨平台合作，關懷有詐騙疑慮的不動產申請案件，即時聯繫以阻斷假投資、假檢警監管帳戶等詐騙。

地政局長汪禮國表示，群組可分享情報，擴大圍堵詐團效益。9處地政事務所，針對高風險的私人設定抵押房產案，主動關懷提醒可能的詐騙風險。今年2個月內，成功攔阻3起房產詐騙案件。

汪禮國提醒，除機關深化防詐機制，民眾也要具備危機意識，不輕信陌生人說詞，不交付重要文件。地所人員若發現可疑申請案，會通知警方到場關懷確認，也通報檢方追蹤偵辦，有助於癱瘓詐騙集團的犯罪手法、截斷其金流與運作模式。

google news透過 Google News追蹤中央社

三重地政事務所主任許才仁表示，「地籍異動即時通」，申辦完後，名下之不動產遇有申請買賣、拍賣、贈與、配偶贈與等12項異動時，會發簡訊或電子郵件主動通知申請人。

另外，民眾可申請「二類謄本住址隱匿」，避免他人藉請領二類謄本取得完整地址，讓個資安全更有保障；民眾也可申請「指定送達處所」，讓重要文件不漏接。（編輯：張銘坤）1140307

偽冒及不動產詐騙手法日新月異，新北市地政局鼓勵民眾主動申辦「地籍異動即時通」增加保障，申辦完成後，名下不動產遇有申請買賣、拍賣、贈與、配偶贈與等12項異動時，會發簡訊或電子郵件通知申請人。（三重地政事務所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月7日
偽冒及不動產詐騙手法日新月異，新北市地政局鼓勵民眾主動申辦「地籍異動即時通」增加保障，申辦完成後，名下不動產遇有申請買賣、拍賣、贈與、配偶贈與等12項異動時，會發簡訊或電子郵件通知申請人。（三重地政事務所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月7日
新北地檢署7日舉行「新北檢警暨地政機關預防不動產詐欺案件聯繫平台」聯繫會報，檢察長郭永發（左2）致詞時強調防詐、打詐的決心。（新北地檢署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月7日
新北地檢署7日舉行「新北檢警暨地政機關預防不動產詐欺案件聯繫平台」聯繫會報，檢察長郭永發（左2）致詞時強調防詐、打詐的決心。（新北地檢署提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月7日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：