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萬里加投溫泉公共浴室疑地層下陷 公所封閉修繕

2024/3/26 19:44（3/26 20:41 更新）
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新北市萬里區加投溫泉公共浴室疑似有地層下陷的現象，為確保泡湯安全，目前已封閉修繕中。（公所提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月26日
新北市萬里區加投溫泉公共浴室疑似有地層下陷的現象，為確保泡湯安全，目前已封閉修繕中。（公所提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月26日
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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市萬里區加投溫泉公共浴室因日前發生溫度顯示器不亮等問題，萬里區公所委託廠商勘查後發現疑似有地層下陷的現象，為確保泡湯安全，目前已封閉修繕中。

萬里區公所以訊息說明，萬里區加投溫泉公共浴室於日據時代建造，歷史悠久，屬於海底溫泉，為當地居民從小到大泡湯空間。

區公所表示，因2月底有民眾反應浴室內的燈管、溫度顯示器不亮等問題，於是委託廠商勘查後發現，疑似有地層下陷的現象，為確保泡湯安全，已封閉浴室。

區長黃雱勉表示，為瞭解確切原因，找出有效的改善方法，將邀請專業技師進行檢查評估，以商討後續改善辦法，期望在安全的前提下，儘早恢復提供民眾泡湯空間。提醒民眾封閉期間勿擅自進入使用，以維護自身安全。

萬里區公所主任秘書許明富向中央社記者表示，當地過去地層下陷、並完成改善多年，未影響溫泉的供給及溫度，加投溫泉公共浴室經找技師以透地雷達探測後，在男女湯室地下發現有土壤流失現象，未來將進行修繕改善，並確認無危險之虞，才會再行開放供民眾使用。（編輯：林恕暉）1130326

新北市萬里區公所表示，有民眾日前反應加投溫泉公共浴室內的燈管、溫度顯示器不亮等問題，委託廠商勘查後發現，疑似有地層下陷的現象。圖為建物出現裂縫。（公所提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月26日
新北市萬里區公所表示，有民眾日前反應加投溫泉公共浴室內的燈管、溫度顯示器不亮等問題，委託廠商勘查後發現，疑似有地層下陷的現象。圖為建物出現裂縫。（公所提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月26日
新北市萬里區加投溫泉公共浴室疑似有地層下陷的現象，造成浴池受損、壁磚脫落，未來將進行修繕改善，確認無危險之虞，才會再行開放供民眾使用。（公所提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月26日
新北市萬里區加投溫泉公共浴室疑似有地層下陷的現象，造成浴池受損、壁磚脫落，未來將進行修繕改善，確認無危險之虞，才會再行開放供民眾使用。（公所提供）中央社記者王鴻國傳真 113年3月26日
#萬里區公所
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