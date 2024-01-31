北市青年局組織草案初審通過 綠議員持保留態度

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市議會法規會今天第4次審議北市青年局組織草案，經討論後通過。但民進黨議員認為，應先釐清國外青年來台北學習等業務內容，因此保留大會發言權，將進大會討論。

台北市議會即將結束議程，法規委員會上午持續開會討論台北市政府青年局組織規程及編制表草案；委員會先前已3度討論此案，但議員認為疊床架屋疑慮未解而屢未過關，今天是委員會第4次討論本案。

北市府研考會主委俞振華報告時表示，已針對議員上次疑問提供補充資料，包含青年局服務年齡範圍、職涯成長、青創貸款、青發家教中心等內容。

民進黨議員林延鳳質詢提到，青年局國際發展科規劃吸引國外青年來台北短期或長期學習，由市府補助每人新台幣3萬元，預估1年可吸引200人。若國外青年願意長期來台北學習，補助費用可能不足；若參與計畫的國外青年人數不足，則將造成科室人力浪費。

林延鳳指出，青年局設立國際發展科，但應先釐清短期及長期補助的預算分配內容，加上青年局有8成業務是接手市府原局處業務，也應先說明預算等內容。

民進黨議員何孟樺則對青年局國際發展科業務有疑問，認為市府提出的數據太空泛，包括未考量申請補助的台灣學生到國外就學提供的相關服務，如保險、法律諮詢等，希望不要出現追加預算等狀況。

俞振華答詢表示，預算只是初步規劃，青年局成立後，由新任局長提出後續作法，會視實際狀況更動業務或追加預算，並將廣徵外界意見，至於協助台灣留學生部分，將評估盤點後續費用及情形。

法規委員會針對上次暫擱內容進行討論，包含青年局組織規程草案第3條、第9條；林延鳳表示，民進黨3名議員保留大會發言權。法規委員會最後通過此案，將進大會二讀討論。

台北市府推設青年局，規劃設綜合規劃科、國際發展科、職涯支援科等單位，總員額50人，估計初期總預算約2.6億元。（編輯：蕭博文）1130131