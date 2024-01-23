北門尚未修復卻招標開工 北市文化局：2案不同

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（中央社記者陳昱婷、黃麗芸台北23日電）台北市文化局籌備國定古蹟北門修復工程，但議員發現，工程二度流標，文化局卻先招標「開工儀式」，質疑只顧作秀。文化局澄清，兩標案不同，後者為台北建城週年活動。

民進黨台北市議員林延鳳今天發布新聞稿表示，北門周邊在去年5月曾被質疑環境髒亂、市府未妥善維管，文化局當時提及將在今年啟動修復工程；但她發現，文化局後續兩度招標都沒有廠商來投標，近期還公告「北門修復工程開工儀式及活動」標案。

林延鳳進一步表示，北門修復工程招標金額為新台幣2300萬餘元，開工儀式預算卻高達600萬元、為修復工程的1/4，批評文化局根本是只顧作秀、本末倒置。

台北市文化局回應，北門修復工程經文化部核定總經費為3000萬元，其中45%由文化部文資局補助、其餘市府自籌，預算將用於工程、工程管理等相關費用，並經文化部審核同意才上網招標。

至於開工儀式及活動標案，文化局指出，這筆600萬元預算是用於台北建城140週年系列活動，包含開幕、登城樓等，讓民眾更親近古蹟並認識台北歷史，修復工程待活動落幕後才會進場動工。兩筆為不同預算，外界不宜混淆。

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文化局表示，北門修復工程歷經2次流標，文化局極為重視，已召開設計檢討，由辦理規劃設計及監造的建築師楊仁江出席說明，並請文資委員協助，近期將再度上網招標，盼3月決標、5月開工。

北門建於清朝光緒年間，近20年來未經過系統性整修，文化局規劃，此次修復工程將包含照明改善、周邊排水加強、屋頂防漏及防蟲、加裝及時監控等，並將外牆以原始朱漆作法補色，重現百年前風華。（編輯：陳清芳）1130123