新北：淡北道路2/2開工 預定118年通車

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市政府今天表示，淡北道路從計畫提出至今已推動超過28年，歷經無數挑戰及波折，終於在去年工程決標，今年2月2日開工，預計118年通車，將可提升淡水聯外交通便利性。

新北市工務局表示，台2線竹圍路段的交通壅塞狀況，一直是中央與地方亟需解決的問題，淡北道路自85年由交通部公路局所提出，再由新北市政府接續辦理，從環境影響評估、工程設計各項審查、經費籌措、物價上漲導致流標等等歷經無數挑戰，終在去年完成工程發包。

工務局表示，今年1月獲得行政院核定修正建設計畫，計畫總經費共新台幣103.40億元，將由交通部及內政部共同籌措59.02億元，由地方政府負擔44.38億元。

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工務局表示，淡北道路北端起點為淡水台2線淡金路、中正東路，南端終點為北投大度路，橫跨銜接雙北市，全長共5.45公里，規劃雙向共4個車道，今年1月起即已陸續進行路權範圍內清除、整地、圍籬架設等工項，將於2月2日舉行開工典禮，預計118年通車。

工務局表示，開工後將先施作新北市境內、淡水河側的平面道路，接續再往南施作台北市路段，最後同時完成雙北市兩端進出口匝道。淡北道路完工後將設置智慧交控系統，進行有效管制及調控措施，優化公共運輸服務品質，符合「大眾運輸導向」政策方向。（編輯：張銘坤）1130129