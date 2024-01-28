淡水天元宮三色櫻初綻 為新北櫻花季暖身

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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市淡水區的無極天元宮為北台灣知名賞櫻景點之一，每逢初春時節，園區後山的三色櫻會率先綻放，粉色、米色與桃紅三色層次豐富，為即將登場的新北櫻花季暖身。

新北市景觀處今天發布新聞稿表示，今年農曆春節時間雖較往年晚，但園內的三色櫻彷彿在為每年舉辦的櫻花季活動作暖身似的，已在1月底盛開。

景觀處表示，今年櫻花季活動主題定名為「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」，將自2月5日起至18日在天元宮舉辦，而「花見」即是取自日文漢字中賞花之意。

景觀處表示，天元宮於櫻花季期間將於每天下午4時30分到晚間8時30分，開放夜間賞櫻活動，透過光影投射出光雕效果。

景觀處表示，隨著三色櫻率先綻放，在天元宮的天壇周圍吉野櫻花期較三色櫻約慢一個月，花朵較大且粉白，各有各的風情與韻味。

景觀處表示，今年天元宮園區與周邊一帶的櫻花將有令人驚豔的花況，喜愛櫻花與年節走春的朋友們，不妨與親友安排一趟淡水春日賞櫻行程，為開春求得好彩頭。相關活動內容與最新資訊歡迎請至「新北蒔花好綻-2024花見櫻花季」活動官網查詢。（編輯：張銘坤）1130128