傳蔣萬安調整小內閣 北市：隨時都在檢視團隊

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）有報導指出台北市長蔣萬安將調整北市府人事、不合傳言等，北市府發言人殷瑋出面強調，隨時都在評估團隊；所有人事皆由蔣萬安考量，沒有不合，相關安排確認後說明。

鏡週刊報導蔣萬安小內閣出現內鬥、不合，且蔣萬安有意調整局處首長等人事。

殷瑋出面接受媒體詢問是否3月要改組小內閣時表示，蔣萬安在共識營說過，施政團隊已經逐漸脫離磨合期，不論是哪個局處，蔣萬安對於整個施政團隊的評估，是每天都在思考、隨時來評估。

媒體追問是否跟第3名副市長一起在3月公布，殷瑋說，會全盤規劃，有相關安排會即時說明；殷瑋並強調府內沒有所謂不合，「過年時甄嬛傳直播看太多」，人事都由蔣萬安通盤考量與決定，這是不變的原則。

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另外，市政顧問陳國君先前幫新北市長侯友宜打總統選戰而離職，外界關注是否回鍋；殷瑋重申所有人事規劃，如果有具體安排會進一步跟大家說明。

此外，對於如何促進府會關係、是否有分組與議員「便當會」的規劃，殷瑋表示，府會關係本來就是越來越融洽、向彼此理解的方向前進；分組便當會近期就會開始，讓議會跟蔣萬安有彼此溝通對話的空間，會依照質詢組邀請，細節安排會再對外說明。（編輯：方沛清）1130220