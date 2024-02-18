上海團參訪台北燈節 蔣萬安：每晚公布當天行程

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北燈節昨天開幕，台北市長蔣萬安說，參展的上海市依往年慣例組團來訪，並依循中央告知的低調、單純、安全3原則，在每天晚間公布當天行程，沒有黑箱。

此次台北燈節上海市製作燈飾「樂游上海過大年 VISIT SHANGHAI」，在西門町中華路一段友好燈區展出。由上海市台辦聯絡處長徐皓等8人組成的訪團昨天抵達、20日離台，未安排拜會蔣萬安行程。

民進黨台北市議員何孟樺質疑，北市府對於上海訪團去了哪裡、談了什麼保密到家，把上海官員行程當作國家機密一樣守護，「蔣萬安搞黑箱的能力簡直媲美他威權時代的祖輩們」。

蔣萬安今天出席113年台北隊共識營前接受媒體聯訪表示，台北燈節邀請友好城市展出花燈行之有年，上海這次設燈組並參訪也是過去多年慣例，市府均依法向中央申請。

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蔣萬安說，將依循中央告知的低調、單純、安全3原則，每天晚間公布上海團當天行程，「這哪有什麼黑箱？完全是非常公開，不要每次到這時候又再吵一次。」

此外，民進黨立委林俊憲要求台中市長盧秀燕，針對台糖豬肉片檢出瘦肉精風波到立院備詢。蔣萬安今天說，這不符合憲法體制，「如果立委可以質詢地方首長，那議會是否可以質詢行政院長？」應是讓地方政府代表說明，而不是接受質詢。（編輯：張銘坤）1130218