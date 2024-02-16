更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯斷交近11個月 仍欠台灣逾139億元
首頁 / 地方

北市推書包減重 改建教室換作業型態雙管齊下

2024/2/16 12:52（2/16 12:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
全國中小學16日正式開學，台北市長蔣萬安（右2）由北市教育局長湯志民（右）陪同前往南港東新國小參加開學日活動，並進到班級宣導書包減重。中央社記者鄭傑文攝 113年2月16日
全國中小學16日正式開學，台北市長蔣萬安（右2）由北市教育局長湯志民（右）陪同前往南港東新國小參加開學日活動，並進到班級宣導書包減重。中央社記者鄭傑文攝 113年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長蔣萬安表示，希望讓孩子的書包減重，包含不用每天把所有書本或教材帶回家、水壺不要裝滿水等，盼書包重量不超過孩子體重的1/8。

蔣萬安今至東新國小出席112學年度國小開學日活動，在校門口迎接學生上學，並送裝有徽章及燈謎的紅包袋，希望孩子快樂開學。

蔣萬安接受媒體聯訪時被問及推行「書包減重」，但很多孩子要上課後輔導班或安親班，怕難以達成目標。蔣萬安表示，先從學校端開始，包含告訴孩子不會用到的書本放置物櫃，就不用每天把所有課本教材帶來帶去、帶空水壺到校再裝水等。

蔣萬安並說，編列新台幣12億、3年時間改建5400間普通教室，讓後方有置物櫃，並讓師生共同參與設計，讓孩子把應該留在學校教室的書本放在置物櫃；目標是書包重量不超過孩子體重的1/8。

蔣萬安表示，自家老大已上國中，他的書包「我覺得以前是蠻重的」，但有提醒他正值發育，一些書本可以手提、不要都背著，以免駝背。

教育局補充，經調查，112年北市國小學生書包平均重量低年級最高值為3.48公斤、中年級為4.56公斤、高年級為5.38公斤，相較108年分別降低5.17%、0.22%及1.28%。

教育局說，除持續請學校抽測瞭解學童書包重量、請家長搭配檢核表與學習單檢視書包重量，並引導學童學習整理書包；教育局長湯志民也鼓勵教師從減少回家作業及改變作業型態著手，盼以體驗互動學習，取代傳統紙本抄寫。（編輯：張銘坤）1130216

全國中小學16日正式開學，台北市長蔣萬安（右3）在北市教育局長湯志民（左3）陪同下，前往南港東新國小參加國小開學日活動，兩人一起在門口發放紅包。中央社記者鄭傑文攝 113年2月16日
全國中小學16日正式開學，台北市長蔣萬安（右3）在北市教育局長湯志民（左3）陪同下，前往南港東新國小參加國小開學日活動，兩人一起在門口發放紅包。中央社記者鄭傑文攝 113年2月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.27