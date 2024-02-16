北市推書包減重 改建教室換作業型態雙管齊下

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）台北市長蔣萬安表示，希望讓孩子的書包減重，包含不用每天把所有書本或教材帶回家、水壺不要裝滿水等，盼書包重量不超過孩子體重的1/8。

蔣萬安今至東新國小出席112學年度國小開學日活動，在校門口迎接學生上學，並送裝有徽章及燈謎的紅包袋，希望孩子快樂開學。

蔣萬安接受媒體聯訪時被問及推行「書包減重」，但很多孩子要上課後輔導班或安親班，怕難以達成目標。蔣萬安表示，先從學校端開始，包含告訴孩子不會用到的書本放置物櫃，就不用每天把所有課本教材帶來帶去、帶空水壺到校再裝水等。

蔣萬安並說，編列新台幣12億、3年時間改建5400間普通教室，讓後方有置物櫃，並讓師生共同參與設計，讓孩子把應該留在學校教室的書本放在置物櫃；目標是書包重量不超過孩子體重的1/8。

蔣萬安表示，自家老大已上國中，他的書包「我覺得以前是蠻重的」，但有提醒他正值發育，一些書本可以手提、不要都背著，以免駝背。

教育局補充，經調查，112年北市國小學生書包平均重量低年級最高值為3.48公斤、中年級為4.56公斤、高年級為5.38公斤，相較108年分別降低5.17%、0.22%及1.28%。

教育局說，除持續請學校抽測瞭解學童書包重量、請家長搭配檢核表與學習單檢視書包重量，並引導學童學習整理書包；教育局長湯志民也鼓勵教師從減少回家作業及改變作業型態著手，盼以體驗互動學習，取代傳統紙本抄寫。（編輯：張銘坤）1130216