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疑霸凌者任模範生惹議 北市教育局將擬推選指引

2024/1/25 14:50
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北市某國小遭控縱容霸凌者當模範生，引發關注。教育局表示，已在研擬模範生推選原則，提供各校制定遴選辦法的指引，預計113學年度上路。

台北市某國小1名學生被指控長期霸凌多名同學，學校卻讓這名學生當選模範生，並上台接受表揚。校方回應，此案依「校園霸凌防制準則」處理中，目前仍在審議及調查階段，尚未得到最終結果，盼各界勿未審先判。

台北市教育局長湯志民今天接受媒體聯訪表示，這起疑似霸凌案發生後，當事學生經過重新編班，被指控霸凌的學生才在新班級獲選為模範生，2件事在時間上有落差並引發爭議，的確有可以檢討的地方。

湯志民舉「周處除三害」典故為例，模範生不是完美的完人，而是必須在品格上足以擔任同學的典範，所以學校應制定模範生推選辦法，設定模範生基本條件，例如一年內未違反校規者才能獲選等。

台北市教育局國小教育科林侑融表示，目前正在調查各校制定模範生推選辦法的狀況，接下來教育局將擬定大方向的模範生推選原則，供各校以此為指引制定推選辦法，希望113學年度可據以辦理。

湯志民指出，考量各校及學生個別差異，教育局不會制定硬性標準要求學校遵循，但希望各校不要將成績作為模範生的主要標準，重點仍應放在學生的品格。（編輯：方沛清）1130125

#台北市
#教育局長
#湯志民
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