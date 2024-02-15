北市府：落實財政紀律 債務未償餘額下降

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市財政局今天表示，市府落實財政紀律，債務未償餘額實際數在民國111年底為新台幣898億元，至今降至798億元，市民人均負債也下降，目標規劃盼低於3萬元。

台北市政府財政局新聞資料指出，市長蔣萬安上任後推動各項建設，以永續共融、希望首都為願景，及打造更美好的北市為目標，並重視財政紀律且積極減債。

財政局表示，市府2月執行債務還本26億元，而債務未償餘額實際數從蔣萬安在111年底上任的898億元，下降至798億元；人均負債從3.62萬元降至3.17萬元，今年目標盼讓市民人均負債低於3萬元。

財政局指出，市府推行各項政策及落實財政紀律，除在去年減債74億元，促參績效為270億元奪招商王，今年1月發行社會責任債券，再減債26億元，展現拚開發及減債決心。

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財政局表示，北市府自籌財源達1100億元以上，占歷年歲入比率皆居6都首位，市府仍積極推辦各項公共建設招商，並運用財務調度減輕債息負擔，讓財政更具韌性。

財政局指出，市府每年依公共債務法規定，按當年度稅課收入至少5%至6%編債務還本預算，今年總預算編非自償性債務還本75億元，獲議會支持通過，將審視追加減預算，評估增加債務還本可行性，並依公共債務法嚴格控管債務，秉持財政紀律，降低債務餘額和減輕債息。（編輯：張銘坤）1130215