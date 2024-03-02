大巨蛋室內「下雨」遠雄致歉：已協助球迷升級座位

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（中央社記者曾仁凱台北2日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」今天在台北大巨蛋舉行，湧入3萬7890人滿場，但有球迷發現，球場4樓位置漏水，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，初判是管線負擔造成接頭滲漏，對受影響球迷深感抱歉，已協助升級座位。

日職讀賣巨人來台交流賽今天與中職中信兄弟交手，台北大巨蛋湧入破3.7萬人，改寫單場觀眾新高紀錄，巨人隊好手秋廣優人3安3打點，巨人以4比1搶下首勝。但在觀賽過程中，有球迷發現，球場4樓位置漏水，在網路上發文吐槽。

對於巨蛋體育館天花漏水一事，楊舜欽晚間表示，亞錦賽期間因施工過程管線接合不慎產生間隙導致滲漏，在賽前已全部修復完畢，今天的交流賽，可能因為進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，由於2天賽程接續，將盡力搶修巡檢。

影片來源：Flix Net

影片來源：Tommy Huang

楊舜欽提到，此次受影響球迷約10位，對此深感抱歉，已協助升級座位並致贈紀念品，希望維持球迷觀賽品質。

至於有球迷反應2至3樓手扶梯未能運行，楊舜欽回應，主要是人流負載過量，啟動了安全裝置，工程人員將進行調校，同時導引民眾分流走逃生梯。

而有關洗手間排隊的問題部分，楊舜欽說明，因球迷大多集中在半場使用，初步觀察數量足夠，雖然要排隊但能快速消化，後續同樣會以工作人員指引，避免短時間過度集中使用設備。

楊舜欽指出，今晚創造棒球的觀賽人數歷史，感謝球迷和市民的支持，遠雄了解球場還有需要改善空間，有不足之處，在此致歉，同時會盡力調整，持續升級球迷的觀賽體驗。（編輯：張若瑤）1130302