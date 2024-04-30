大巨蛋辦演唱會有譜 李四川：逃生審查通過即可

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北30日電）大巨蛋舉辦演唱會露曙光，台北市副市長李四川今天在跨局處會議後表示，未來只要遠雄委由第3公正專業機構審查防火逃生避難安全並通過，就能辦演唱會等非體育賽事活動。

為釐清大巨蛋使用執照註記第29點要求，台北市政府今天舉行跨局處會議，由李四川主持，與會者包含副市長林奕華、秘書長李泰興、副秘書長張溫德、副秘書長林哲宏、體育局長王泓翔及都發局長王玉芬等。

李四川會後接受媒體電訪表示，這次會議達成2點結論，首先是使照註記第29點要求檢討「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，但大巨蛋是以體育場館取得使用執照，與此規定無關，就沒有這個問題。

至於註記後半段，李四川說，這就是第2點結論，遠雄只要委由專業單位提出防火逃生避難安全性驗證結果，並送第3公正專業機構審查通過後，就可以辦演唱會或其餘非體育賽事活動。

李四川指出，目前能做防火逃生避難安全審查的大概就2家機構，包含台灣建築中心及消防安全中心基金會，由遠雄選擇要委託哪個單位去做，意即大巨蛋何時能辦演唱會，回歸遠雄辦理審查的速度。

他表示，今天會議的結論將做成備忘錄通知遠雄，未來大巨蛋只要再通過一次安全性審查，要辦非體育賽事活動就回到「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」辦理，提報活動安全及交通維護計畫等送市府審議，每辦1次送審1次。

台北市長蔣萬安今天出席113年北市府模範員工表揚典禮，會前接受媒體聯訪被問及大巨蛋辦演唱會等問題。

蔣萬安說，他上任第一年就讓大巨蛋完工啟用、也陸續辦過多場運動賽事，接下來也持續努力克服各種困難，李四川也召開跨局處會議，市府的態度就是確保大巨蛋交通、疏散、消防等各項安全，希望運動賽事、非運動活動都能舉辦，帶動經濟效應並回饋給市民。

媒體追問，大巨蛋舉辦演唱會問題，是因為當年使用執照有註記才導致卡關。對此，蔣萬安重申面對問題、解決問題，所以請李四川召集跨局處的會議，從各方面討論，希望克服過去建造變更設計上面所加的註記等，如果可以舉辦非運動賽事的活動如演唱會，民眾期待、市府樂觀其成。

大巨蛋使用執照註記第29點要求，大巨蛋依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」申請辦理大型群聚活動時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構審查驗證防火逃生避難安全。

其中「建築技術規則建築設計施工編」第127條規範戲院、電影院、歌廳、演藝場等建築物，要求觀眾席主層位於避難層以下樓層者，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，而大巨蛋觀眾席約位於地下10.5公尺。

大巨蛋演唱會抽成改無上限惹議。台北市議會29日辦公聽會討論，產業界盼設天花板，議員們則要求落實公安。台北市體育局表示，由遠雄審慎評估，若連兩年考核未達70分可解約。

台北大巨蛋演唱會抽成改無上限惹議，樂團五月天主唱阿信今天表示，「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的。」若租金能回饋在市民上，那是最好的。他也跟歌迷相約「在近未來的台北見」（編輯：戴光育）1130430