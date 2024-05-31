大巨蛋辦演唱會恐卡關 李四川：被柯市府綁死

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北31日電）台北大巨蛋何時能舉辦演唱會受關注，有議員指出，至今仍沒有專業機構願審查大巨蛋的避難安全，台北市副市長李四川說，使照註記被柯市府綁死，須與議會共同解決。

台北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員許淑華詢問，大巨蛋到底要不要辦演唱會。台北市長蔣萬安說，他支持辦演唱會；李四川表示，從台北市經濟角度來說，當然一定要辦。

民進黨議員簡舒培指出，有媒體報導，歌手周杰倫有意8月在大巨蛋開唱，但使照註記第29點的問題還沒解決，且台灣建築中心已表達不願審查，消防安全中心基金會則不知道能不能審，該如何保證大巨蛋安全性。

大巨蛋使用執照附表注意事項第29點要求，大巨蛋依台北市大型群聚活動安全管理自治條例申請辦理大型群聚活動時，仍應檢討符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構審查驗證防火逃生避難安全。

蔣萬安答詢時重申，須由遠雄提出防火逃生避難安全性驗證結果，並送第3公正專業機構審查通過後，才能辦演唱會。

面對簡舒培持續質疑，蔣萬安找李四川上備詢台說明，李四川說，內政部在民國106年函示，大巨蛋是體育場館，沒有建築技術規則建築設計施工編第127條規定的問題，演唱會等臨時使用應依台北市大型群聚活動安全管理自治條例規定辦理。

他指出，但柯市府109年在使用執照註記第29點，與內政部函示矛盾，現在也沒有機構知道該怎麼審查驗證，「柯市長寫的但書沒辦法解，所有人都沒辦法解」。

李四川認為，如果市府、議會都認為大巨蛋應該要辦演唱會，就要回到內政部106年的函示，如果決定不辦也是大家共同承擔責任，因為現在的困境是市府自己把自己綁住，作為負責任的政府及議會，應共同解決這個問題。

簡舒培要求提出解方，李四川指出，使照註記就是被柯市府綁死在那裡，他沒有辦法解開，但市府跟議會應該要好好去檢討這個問題，不能迴避。

簡舒培詢問市府需要多久時間才能提出以安全為前提的解套方式，李四川說，這不是時間能解決的問題，而是大家能否達成共識，回到106年內政部的函示去辦理。

他強調，當時做出這個註記決策的人已經離開市府了，而現在的市府及議會應該共同解決這個問題，「我市府願意負這個責任，最起碼議會也要能支撐我們」。

民進黨議員李建昌建議，此問題要理性解決，可先透過議長戴錫欽蒐集各黨議員對大巨蛋是否要辦演唱會的看法。蔣萬安說，會與議會研商並尋求支持，共同解決此問題。

此外，李建昌指出，立院藍營黨團曾提及要廢除監察院，蔣萬安是否支持。蔣萬安答詢，尊重立法院決定。李建昌再度追問，蔣萬安說，他遵守中華民國憲法，現行憲法仍是五權憲法，且修憲是茲事體大，要跟社會充分討論對話。（編輯：張銘坤）1130531