議員籲買回大巨蛋經營權 蔣萬安：需財務分析研究

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北23日電）台北大巨蛋何時能辦演唱會受矚目，有市議員今天建議市府買回經營權，以多辦活動並帶動商機；市長蔣萬安說，需要詳盡的財務分析，可以研究。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員秦慧珠指出，許多民眾關心台北大巨蛋何時能舉辦演唱會，且傳出遠雄有意賣出經營權，建議市府乾脆出資買下，自己掌握大巨蛋的賽事及演唱會。

秦慧珠舉例，台北小巨蛋曾是OT案，市府興建後在民國94及95年委由民間經營，當時收入減支出並無淨利，直到解約後轉由台北市文化基金會經營，儘管收入不高但至少有賺，換台北捷運公司接手至今，幾乎每年都獲利新台幣上億元。

她說，與其讓大巨蛋持續給民間經營，導致市府天天挨罵卻無可奈何，不如籌資並請中央補助收購，利用大巨蛋帶動台北市的商機。

蔣萬安回應，可以研究，但此規劃需要詳盡的財務分析、考量財政負擔，將請體育局思考可行性。

國民黨議員汪志冰同樣關心大巨蛋舉辦演唱會的進度，蔣萬安說，希望很快能辦。體育局長王泓翔補充，遠雄只要委由專業單位提出防火逃生避難安全性驗證結果，並送第3公正專業機構審查通過後，就可以辦演唱會或其餘非體育賽事活動，且據他了解，遠雄已在進行。（編輯：唐聲揚）1130523