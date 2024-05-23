本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
大巨蛋
新聞專題
大巨蛋1/122
首頁 / 地方

議員籲買回大巨蛋經營權 蔣萬安：需財務分析研究

2024/5/23 18:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北23日電）台北大巨蛋何時能辦演唱會受矚目，有市議員今天建議市府買回經營權，以多辦活動並帶動商機；市長蔣萬安說，需要詳盡的財務分析，可以研究。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員秦慧珠指出，許多民眾關心台北大巨蛋何時能舉辦演唱會，且傳出遠雄有意賣出經營權，建議市府乾脆出資買下，自己掌握大巨蛋的賽事及演唱會。

秦慧珠舉例，台北小巨蛋曾是OT案，市府興建後在民國94及95年委由民間經營，當時收入減支出並無淨利，直到解約後轉由台北市文化基金會經營，儘管收入不高但至少有賺，換台北捷運公司接手至今，幾乎每年都獲利新台幣上億元。

她說，與其讓大巨蛋持續給民間經營，導致市府天天挨罵卻無可奈何，不如籌資並請中央補助收購，利用大巨蛋帶動台北市的商機。

蔣萬安回應，可以研究，但此規劃需要詳盡的財務分析、考量財政負擔，將請體育局思考可行性。

國民黨議員汪志冰同樣關心大巨蛋舉辦演唱會的進度，蔣萬安說，希望很快能辦。體育局長王泓翔補充，遠雄只要委由專業單位提出防火逃生避難安全性驗證結果，並送第3公正專業機構審查通過後，就可以辦演唱會或其餘非體育賽事活動，且據他了解，遠雄已在進行。（編輯：唐聲揚）1130523

#大巨蛋
#蔣萬安
#秦慧珠
#遠雄
#台北大巨蛋
蔣萬安
遭控擅闖民宅逮人 北市警：合法搜索、技巧待精進議員建議5/24立院外設募兵攤位 蔣萬安：可研究
秦慧珠
民眾黨519集會 台北市警察局長估1000人出席議員籲不續租台北市區監理所 市府將行文促搬遷
大巨蛋
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大聯盟表達意願 經典賽資格賽有望在台北大巨蛋
172.30.142.37
更多編輯台推薦新聞：