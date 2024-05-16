大巨蛋停車格回饋鄰里 議員認已很優惠憂活動需求

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市議會交通委員會今考察大巨蛋停車場，議員認為遠雄將停車格數回饋17%給鄰里且月租費新台幣2000元已夠優惠，要求遠雄守住底線，以免影響未來活動或商辦停車需求。

北市議會交通委員會今考察大巨蛋停車場、交工處與捷運的交控中心、高運量行控中心等，國民黨議員張斯綱、國民黨議員柳采葳、民眾黨議員陳宥丞出席，關心大巨蛋停車格數量回饋議題。

依營運合約，大巨蛋停車場要提供10%回饋給鄰里，而目前回饋為17%，且鄰里月租費2000元、沒住附近的月租費也只要2600元，議員認為已足夠優惠。

張斯綱說，停車場回饋給周邊居民合理，但要求遠雄要守好底線；柳采葳說，回饋不該超過合約比例，且未來商場、飯店啟用，大巨蛋若辦演唱會或其他活動，停車需求會更多，不該影響原本使用目的，可以採取票價回饋等其他敦親睦鄰方式。

張斯綱並指出，考慮未來營運範圍擴大，許多民眾會利用叫車服務，應規劃多元計程車的上下客地點；陳宥丞則表示，交通局現在想推「共用臨停區」，但大巨蛋周邊沒有任何一格，也應納入規劃。

此外，張斯綱認為地下停車場繳費區燈光太暗、指標海報應改用電子看板才清楚，陳宥丞則認為繳停車費的QRcode應在九局時就可以提早顯示，讓民眾早繳完早離場，才不會大排長龍。

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遠雄集團副總經理楊舜欽接受媒體聯合電訪時則說，鄰里仍盼提高大巨蛋停車場回饋月租比例，如此一來勢必排擠到活動的停車需求，遠雄會持續抓平衡點，而在試營運後月租價格也會調漲，但還沒想那麼遠。

交通局交通治理科長林育生說，若大巨蛋車位滿位，民眾也會選擇停府前停車場、松山高中地下停車場、僑安地下停車場和台北文創大樓地下收費停車場等，會再觀察；交通局長謝銘鴻指出，車位主體由大巨蛋擁有，回饋比例和價格由遠雄與地方協調。（編輯：張銘坤）1130516