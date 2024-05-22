北門城樓6月啟動修復 蔣萬安祝承繼百年風華

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（中央社記者陳昱婷、實習記者陳亭蓁台北22日電）慶祝台北建城140週年，北門城樓6月啟動修復工程，台北市長蔣萬安今天登上北門城樓，祝福這座即將展開修復的古蹟承繼百年風華、開創希望台北。

台北建城140週年系列活動起跑，明天起首度開放已報名民眾登上國定古蹟北門，蔣萬安今天在台北市文化局長蔡詩萍陪同下搶先到場體驗，與鄰近福星國小的8名學生一同登城樓。

配合「北門祈福時光盒儀式」，蔣萬安寫下期許，祝福北門承繼百年風華、開創希望台北。

蔡詩萍指出，登上北門不僅回顧過去，更可以眺望未來。

建築師楊仁江曾在民國87年參與北門整修，此次再度負責修復規劃及監造工程。他在會後受訪表示，預計6月啟動修復、明年底完工，從城基、城樓到屋頂都會重新檢測並照料，以現代工法保存原汁原味的台北府城。

楊仁江指出，此次修復重點在於屋頂翻修及東側牆面修補，另外城門內部的木門因為年久失修，門軸已經變形甚至曾倒塌，所以工程中會把木門拆下修復，再重新裝回去。

他表示，適逢建城140週年的契機，他在登上城樓後深受感動，希望這座古蹟未來仍能以類似的方式再利用、活化，即便民眾自由通行會產生人為損害的風險，但人流會帶動空氣流動，大幅減少木結構因風雨或蟲蛀導致的自然損害。

文化局指出，修復總工程經費約新台幣3200萬元，由文化部文資局補助1350萬元，剩餘由文化局支應。

此外，由於北門廣場是前台北市長柯文哲規劃打造，蔣萬安會前遭媒體堵訪時被詢問是否會邀柯文哲參與慶祝活動。對此，蔣萬安回應，歡迎所有市民參與。（編輯：戴光育）1130522