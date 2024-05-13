蔣萬安將訪日 盼深化友誼、行銷台北

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（中央社記者陳怡璇台北13日電）台北市長蔣萬安將出訪日本，預計拜訪日本自民黨青年局、參觀東京巨蛋，與日華議員懇談會早餐會等，並分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設。

蔣萬安今天出席萬華區里長座談會，被問及即將出訪日本行程時表示，東京都知事小池百合子上次訪台時親自邀請，因此此行參加永續科技城市峰會，跟世界各主要城市的首長交換城市治理經驗。

媒體追問是否也要去參觀東京巨蛋，蔣萬安說非常感謝日方安排，由他們的總裁出面介紹，希望吸取東京巨蛋經驗，讓台北大巨蛋借鏡。

北市府表示，將以2024 SusHiTech市長論壇開啟這趟東京之旅。15日下午，北市府一行人將拜會日本自民黨青年局，蔣萬安在立委任內與就任市長後，與該局數位局長結下深厚友誼，除了回訪，也將探討市府成立青年局後，與自民黨青年局的交流機制；當天聯合晚宴也將與來自世界各城市的市長會面，包括洛杉磯、首爾、馬尼拉等姊妹市代表。

16日上午，蔣萬安將發表以安全城市建設為主題的演說，向世界分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設；下午拜會論壇東道主小池百合子。北市府指出，東京與台北2座城市之間的情誼與交流更加緊密，預計將就安全、運動與未來之都的3大願景，探討未來深入合作方向。

16日下午將參訪東京中華學校，校友包括去年為亞錦賽開球的棒球傳奇王貞治；而東京都議會今年4月來訪北市時就曾邀請東京再會，市府也將在16日傍晚回訪。

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17日一早，市府將與日華議員懇談會早餐會，除了與蔣萬安在台灣交流過的議員再聚，也向該會長期對台灣的支持表達感謝，更期待透過日華懇搭橋，促成台北與更多日本城市交流可能；當晚將由東京巨蛋社長引導參觀該場館，市府也希望透過此行促進台北大巨蛋的持續進步。

最後，18日市府一行人將參加東京晴空塔下的台灣祭活動，該活動首度與台北寧夏夜市合作，希望吸引更多國際觀光客來到台北享用夜市美食。（編輯：方沛清）1130513