港湖信義斷網議員要求賠償 北市要業者說明

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北11日電）昨天港湖、信義發生大規模斷網，北市議員要求業者賠償；台北市簡任消保官表示已要求業者研議補償方案，業者下週也必須到市府說明。

台北市長蔣萬安今出席小小英雄運動會開幕，接受媒體聯訪時被問及港湖、信義昨晚大規模斷網，議員要求凱擘要提出賠償措施，市府有無方案。

蔣萬安表示已經請法務局消保官去了解整個情形，也會要求凱擘到市府說明，會全力協助市民後續的求償。

台北市簡任消保官龔千雅透過文字回應表示，已通知凱擘研議補償方案，將儘速會同主管機關台北市觀光傳播局及中央國家通訊傳播委員會（NCC），知會業者下週至市府說明及要求業者積極妥處。

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另外，昨晚有網紅在信義區撒紙鈔，畫面曝光後引發抨擊，認為可能發生踩踏事故。蔣萬安說警察局有回報，市府立場就是任何會影響到整個交通及民眾安全的活動，一定要求警察局做好各項因應，依法該怎麼辦就怎麼辦。

此外，媒體詢問520總統就職典禮藍營首長都不出席，是否是政黨因素；蔣萬安重申是因為已經安排市政行程無法出席，祝福新任總統賴清德。（編輯：張銘坤）1130511