蔣萬安5/15出訪日本東京 參與永續高科技論壇

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市政府今天表示，市長蔣萬安將應東京都知事小池百合子之邀，在5月15日至18日出訪日本，參與2024永續高科技論壇中的市長峰會，並預計就城市安全主題發表演說。

台北市政府秘書處媒體事務組今天發布新聞稿表示，台北市與東京近2年在防災、永續、新創、少子化對策等領域密切交流與合作，如去年2月台北市副市長李四川代表蔣萬安參與東京全球城市永續網絡論壇，並向小池百合子致意。

新聞稿指出，今年2月，小池百合子來訪台北時，2度與蔣萬安會面，交流城市治理經驗並探討未來合作可能，同時當面邀請蔣萬安5月到東京參與2024永續高科技論壇市長峰會。

新聞稿表示，市府感謝東京都政府的邀約，將由蔣萬安在5月15日至18日率團回訪，訪團成員包含消防局、研考會等局處首長，預計在市長峰會就城市安全發表演說，向各國市長分享台北韌性城市的實踐，也會與各國市長簽署共同宣言。

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新聞稿指出，此行還會在東京進行防災、都更與交通等相關主題的參訪、考察及市政交流，為台北邁向大都更時代、加速防災都市更新向東京取經，並持續深化兩市各方面的合作。

新聞稿說明，此次論壇定題為「以公正與永續的創新打造美好未來」（A better future through innovation for a just and sustainable world），預計有超過40個城市的市長一同探討全球城市共同面臨的挑戰、追求的願景與具體可行的實踐。（編輯：蕭博文）1130422