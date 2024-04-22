蔣萬安：台智光不願解子約 啟動調解並洽談他廠

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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市政府8日發函台智光，要終止106年簽定的專案合約。市長蔣萬安今天說，台智光不服，將進行爭議調解，並與其他廠商洽談，目標是回到每月每支1761元的公版費率。

蔣萬安今天出席與里長有約座談前接受媒體聯訪表示，台灣智慧光網19日已回文，對於市府欲終止民國106年簽訂的警察局專案合約表示不服，所以接下來會啟動跨局處爭議調解小組機制，請台智光來開會協調。

蔣萬安說，市府同時已開始與台灣其餘電信業者洽談，希望3M網路傳輸費率回到母約每月每支新台幣1761元的公版費率。

此外，前台北市長柯文哲任內通過的北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑涉圖利，前台北市副市長黃珊珊今天發文批評是政治操作。

蔣萬安回應，無論是台智光案、京華城改建案還是北士科案，他都已經請政風處調查，只要有任何疑慮甚至不法，一定依法查辦，絕不護短、絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1130422