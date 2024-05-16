蔣萬安訪日分享台北經驗 小池百合子讚地震應變完善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京16日專電）台北市長蔣萬安出訪日本，今天上午應邀在2024 SusHiTech市長論壇發表演說。論壇東道主、東京都知事小池百合子讚嘆台北在地震應變上，其應對機制軟體、硬體整合完善。

2024年「永續高科技城市東京展」（SusHi Tech Tokyo）於4月27日開幕，有來自全球40多個城市領袖，以及日本國內外企業相關人士參與，主旨在於宣傳東京都政府的「永續高科技城市東京」願景，打造永續新價值，並進行城市交流，從5月15日起舉辦國際會議。

蔣萬安今天上午在市長論壇發表演說，向世界分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設。

蔣萬安提到，台灣在4月3日經歷規模7.2強震，是25年來最嚴重一次，還有後續1300次餘震與重大災害，導致18人罹難、1100人受傷的遺憾。他邀現場來賓身歷其境了解台北的災害應對機制，沉浸式體驗相關決策過程。

他表示，地震發生在上午7時58分，正值尖峰時刻，他當時無法立即抵達災害應變中心，但是以「市長在哪裡，EOC（緊急醫療應變中心）就在哪裡」為原則，北市府的應變在5分鐘內就動起來，透過災害應變雲端協作平台，立刻串起所有相關局處，掌握全台北的災害通報狀況。

蔣萬安演說後，小池百合子對台北的地震應變表達讚嘆，稱許台北的地震應對機制軟體、硬體整合完善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安在問答環節時被問及防災型都更時表示，台北目前有72%房屋屋齡超過30年，上個月發生強震的地點在台灣東側，但有研究指出，如果在台北發生規模6.2強震，將有超過4900棟房屋倒塌，「這將是我們不能承受之痛」，因此他上任後積極推動都更8箭的政策。

他指出，每任台北市長都想推動都市更新，但他們當時面對的是20、30年屋齡的房屋，而他面對的是40、50年的屋齡，更加艱鉅，也更加迫切。以往都更是為了提升生活環境與市容，現在是為了極端氣候與防災需求，不再只是為了舒適，台北市很願意向其他城市借鑑、分享台北經驗。（編輯：張芷瑄）1130516